Avec 25 décès depuis le début de l’année, la traversée de la Mer du Nord est plus meurtrière qu’en 2023 et 2022 et personne ne semble en mesure de les limiter. Depuis la Côte d’Opale, les traversées maritimes vers l’Angleterre se poursuivent en particulier durant l’été, quand la météo semble plus favorable. Mais les fragiles embarcations sont toujours plus surchargées, leurs passagers prennent le risque d’être piétinés ou de tomber et de se noyer, notamment dans la panique face à des policiers déterminés à les empêcher de partir.



Disponible jusqu’au 26/08/2025