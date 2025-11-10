Ressources Dans la même catégorie

Documentaire USA : les premiers pas des indésirables Ils sont Salvadoriens, Honduriens, Mexicains. Chaque année des centaines de milliers d’entre eux tentent de franchir la frontière entre...

Documentaire Sibérie, le désert de glace | Les routes de l’impossible En Sibérie, Grigori et les habitants de Eiik sont confrontés chaque année au même problème. L’été, leur village est...

Conférence Comment lutter contre la désinformation ? Le journalisme, par nature, constitue un rempart essentiel contre la désinformation, ce fléau insidieux qui menace les fondements mêmes...

Documentaire Les défis d‘une autre agriculture Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse recueillis auprès d’agriculteurs en France et en...

Documentaire Auprès de nos fermes Ce film de 52 minutes vous permettra de découvrir le riche patrimoine agricole et paysager de la Pévèle Carembault,...

Documentaire Immersion dans le château de 2000m² inspiré du célèbre conte de Charles Perrault Charles Perrault y aurait écrit son célèbre conte. Aujourd’hui, c’est le Duc de Blacas qui y réside quelques mois...

Documentaire Avortement : la guerre impitoyable des pro et des anti-IVG Dans le paysage du web contemporain, un phénomène inquiétant prend de l’ampleur : l’utilisation croissante de cet espace virtuel...

Documentaire Métropoles du monde – Londres Ville effervescente en perpétuel mouvement, Londres s’est imposée au fil des siècles comme l’une des capitales les plus attractives...

Documentaire Retour en France Il y a ceux qui rêvent de partir vivre à l’étranger pour changer de vie – deux millions de...

Conférence La société du spectacle Dans cette conférence, Patrick Marcolini explique que le concept de société du spectacle est souvent mal compris. Ce concept...

Documentaire La Turquie, un an après le séisme Février 2023 : deux violents séismes secouaient le sud-est de la Turquie et la Syrie, faisant plus de 50 000 morts....

Documentaire Roms, gens du voyage : pourquoi tant de haine ? (2/2) Les Roms seraient actuellement moins de 20 000 en France. Pourtant, cela fait des mois qu’ils défraient la chronique....

Documentaire Cité internationale universitaire de Paris, symbole du melting-pot Le documentaire met en avant la vie à la Cité Internationale Universitaire de Paris, une résidence étudiante unique créée...

Documentaire Oligarques, la traque Depuis le 24 février et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions occidentales visent tout particulièrement ceux qu’on...

Documentaire Noël sous les tropiques ! Noël, c’est dans un peu plus d’une semaine. Et évidemment quand on évoque les fêtes de fin d’année, on...