Documentaire

Plongée inédite au cœur de la jeunesse de Beyrouth. Durement éprouvée par la crise financière, l’instabilité politique et l’explosion au port de Beyrouth en 2020, elle subit aujourd’hui la guerre entre Israël et le Hezbollah. Est-il possible de surmonter de tels traumatismes ? Pour survivre au Liban, faut-il se résigner face à l’adversité, comme les anciennes générations ?

Après la crise financière, l’instabillité politique et l’explosion au port en 2020, les Beyrouthins subissent aujourd’hui la guerre entre Israël et le Hezbollah. Même si le cessez-le-feu a fait naître un optimisme timide, de nombreux jeunes craignent de devenir désabusés, comme leurs parents avant eux. Car aucun Libanais n’a jamais vécu de stabilité durable.

Est-il possible de guérir malgré la perte, les déplacements forcés et l’incertitude ? Trois jeunes artites de Beyrouth dévoilent leur ressenti et des pans de leur hstoire familiale au photographe et cinéaste libanais Omar Gabriel. Zoom sur une ville que les médias délaissent depuis l’entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hezbollah.

Tourneuse et manageuse culturelle, Raymonda lutte pour préserver le KED à Beyrouth. Ce lieu de spectacles et d’événements est autant un espace de créativité que celui du vivre ensemble. Joy, professeur d’anglais et drag-queen chiite, dissimule son identité par peur des discriminations. La photographe Ruwan Teodros capte des images de la ville détruite. Elle s’étonne qu’après des décennies de conflit, sa mère et sa grand-mère ne ressentent plus la peur.

« Tracks East » donne à voir une scène culturelle libanaise qui reste terriblement vivante, malgré une paix fragile.

Disponible jusqu’au 19/02/2029