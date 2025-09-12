Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bitche la ville censurée par Facebook Quand ta ville porte le nom d’une insulte particulièrement vulgaire

Documentaire Sur le terrain de la désinformation Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...

Documentaire Ils sont prêts pour la fin du monde Une armurerie dans sa cave pour protéger son trésor

Conférence Les nouvelles routes de la soie En 2049, la République populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire, et par la même occasion, l’aboutissement du projet...

Documentaire Construire une ruche à mains nues Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses...

Documentaire La Turquie face à la crise alimentaire Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...

Documentaire Marseille: la spirale de la violence Des morts et des blessés à Marseille. À chaque fois, l’ombre du trafic de drogue plane sur ces règlements...

Documentaire Test ADN : la quête des origines Les tests ADN sont interdits en France mais il est possible d’en acheter sur internet. Leurs résultats peuvent changer...

Documentaire Etats-Unis: immigration song Chose promise, chose décrétée. Comme prévu, tout juste revenu dans le bureau ovale, Donald Trump a débuté son deuxième mandat,...

Documentaire Géraldine Schwarz Claire Doutriaux nous propose une rencontre avec une personnalité du monde franco-allemand : la journaliste et autrice Géraldine Schwarz.

Documentaire Syrie : au péril de soigner Au Nord-Ouest de la Syrie, la région d’Idleb est le dernier territoire tenu par l’opposition à Bachar El Assad....

Documentaire D’un mur l’autre, de Berlin à Ceuta Des vestiges du mur de la honte aux nouvelles clôtures de l’Europe forteresse, un voyage à la rencontre et...

Documentaire USA, qui sont les mineurs détenus en prison ? Aux États-Unis, il y a 65 000 mineurs incarcérés. Les enfants peuvent être arrêtés dès l’âge de 9 ans...

Documentaire À l’aéroport Nice Cote d’Azur, un jet décolle toutes les 3 minutes Avec 12 millions de passagers par an, Nice-Côte d’Azur est le 2ème aéroport de France, le premier pour l’aviation...

Documentaire Un curé espagnol et ses 43 villages 50 000, c’est le nombre de kilomètres que parcourt Teo Nieto chaque année. Une fois par semaine, ce curé espagnol...

Documentaire Avortement, le paradoxe polonais La Pologne est désormais l’un des pays d’Europe doté des lois sur l’avortement les plus restrictives. Mais il n’en...

Documentaire Elles n’ont pas d’autres moyens pour sortir de la misère C’est la face sombre de Marrakech. Comment vivent ces filles qui rêvaient d’un autre destin ? Pourquoi les autorités...