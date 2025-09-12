Quand ta ville porte le nom d’une insulte particulièrement vulgaire
Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...
Une armurerie dans sa cave pour protéger son trésor
En 2049, la République populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire, et par la même occasion, l’aboutissement du projet...
Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses...
Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...
Des morts et des blessés à Marseille. À chaque fois, l’ombre du trafic de drogue plane sur ces règlements...
Les tests ADN sont interdits en France mais il est possible d’en acheter sur internet. Leurs résultats peuvent changer...
Au-delà du cercle polaire, l’hiver est synonyme de nuit totale. Dans le nord de la Norvège, les habitants sont...
Chose promise, chose décrétée. Comme prévu, tout juste revenu dans le bureau ovale, Donald Trump a débuté son deuxième mandat,...
Claire Doutriaux nous propose une rencontre avec une personnalité du monde franco-allemand : la journaliste et autrice Géraldine Schwarz.
Au Nord-Ouest de la Syrie, la région d’Idleb est le dernier territoire tenu par l’opposition à Bachar El Assad....
Des vestiges du mur de la honte aux nouvelles clôtures de l’Europe forteresse, un voyage à la rencontre et...
Aux États-Unis, il y a 65 000 mineurs incarcérés. Les enfants peuvent être arrêtés dès l’âge de 9 ans...
Avec 12 millions de passagers par an, Nice-Côte d’Azur est le 2ème aéroport de France, le premier pour l’aviation...
50 000, c’est le nombre de kilomètres que parcourt Teo Nieto chaque année. Une fois par semaine, ce curé espagnol...
La Pologne est désormais l’un des pays d’Europe doté des lois sur l’avortement les plus restrictives. Mais il n’en...
C’est la face sombre de Marrakech. Comment vivent ces filles qui rêvaient d’un autre destin ? Pourquoi les autorités...
Avocate des victimes de la route, Maitre Jehanne Collard s’est consacrée à la défense exclusive des victimes parce que...
Le début d’une culture skate au Sri Lanka ?
