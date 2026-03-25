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En décembre 2025, Donald Trump, promettait à l’Europe, dans un document portant sur la stratégie de défense américaine, « un déclin » et un futur « effacement civilisationnelle ». Des propos qui ont participé un peu plus à la rupture entre les États-Unis et l’Europe.

Des “alliés civilisationnels”, c’est ce qu’appelle à rechercher le département d’Etat des Etats Unis. Une “civilisation des civilisations”, c’est le discours porté par la Russie de Poutine. Une “initiative pour une civilisation mondiale”, c’est le projet porté par la Chine.

“Civilisations”, le mot est omniprésent, aussi, dans les discours politiques français, mais quelle réalité recouvre-t-il ? Pourquoi l’employer ? Dans quel but ?