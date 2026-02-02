Depuis près d’un quart de siècle, la Cour pénale internationale (CPI) incarne l’espoir d’un monde où même les dirigeants les plus puissants répondraient de leurs actes. Aujourd’hui, cette institution permanente est dans la tourmente. En mars 2023, elle frappe un grand coup en émettant un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine. Un an plus tard, c’est au tour de Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, d’être visés pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza. Des décisions historiques, mais qui exposent la CPI à des représailles inédites.
