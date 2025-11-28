Documentaire

S’exprimer publiquement en tant que femme peut exposer à de la violence. Entre décrédibilisation et harcèlement, éclairage européen d’un phénomène édifiant.

Si les insultes et les menaces sexistes sont le quotidien de nombreuses femmes, elles touchent particulièrement les journalistes, activistes et politiciennes qui s’expriment dans la sphère publique. Durant les débats, les femmes, tous partis et âges confondus, sont plus souvent interrompues que les hommes. Au Bundestag comme à l’Assemblée nationale et au Sénat, elles sont régulièrement la cible d’invectives injurieuses lors de leurs prises de parole. Sur les réseaux sociaux, des hommes mènent aussi des attaques organisées contre celles qui s’expriment sur le féminisme. Certains se radicalisent au point d’éprouver une haine des femmes et de commettre des tueries.



Ce documentaire, qui interroge un large éventail de femmes, montre la façon dont les violences sexistes affectent l’ensemble des catégories sociales. « Mon pire moment, ç’a été de confronter, de regarder, de voir, d’être vue par un de mes harceleurs, parce que j’ai compris que c’était Monsieur-Tout-le-Monde », raconte Alice Barbe, cofondatrice de Singa, une ONG spécialisée dans l’intégration des réfugiés. Un état des lieux alarmant sur l’égalité femmes-hommes en Europe.

Documentaire d’Ursula Duplantier (Allemagne, 2022, 52mn) disponible jusqu’au 23/02/2026