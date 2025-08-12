Conférence

Madonna, Beyoncé, Kim Kardashian… De nombreuses personnalités ont été accusées d’appropriation culturelle pour leurs choix vestimentaires ou artistiques.

Pourquoi certaines pratiques culturelles peuvent-elles être perçues comme une forme de domination ou de pillage ? À qui appartient la culture ? Peut-on vraiment s’approprier un héritage collectif ? Où placer la limite entre inspiration, hommage et exploitation ? Comment dépasser les tensions pour aller vers une véritable appréciation culturelle, fondée sur la reconnaissance et le respect ?