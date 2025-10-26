Une carte zébrée de rouge : il suffit de regarder la répartition des déserts médicaux en France pour comprendre que le problème est général. Dans l’Hexagone, il manque des soignants pour répondre aux besoins de la population dans 87% du territoire. Preuve que le problème ne se résume pas à une opposition entre ville et campagne. Ailleurs en Europe, l’Italie, la Pologne ou les Pays-Bas sont confrontés au même problème. Pourquoi ? Et l’UE peut-elle apporter une réponse commune ?
Disponible jusqu’au 22/01/2026