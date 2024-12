Documentaire

En route pour une course en motoneige, sur les pistes du Parc Naturel d’Hossa le long de la frontière russe. Cette région protégée et hostile n’était ouverte que l’été. Et c’est un français passionné, Arnaud Marchais, qui a été l’initiateur de l’ouverture en hiver de cette zone reculée. Sept mois par an, il assouvie sa passion en Laponie Finlandaise et compte bien la faire partager a des personnes de même sensibilité. Documentaire réalisé par Luc de Tienda, Rebecca Boulanger, Grand Angle Productions, GAD – Grand Angle Distribution.