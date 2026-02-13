Comment appréhende-t-on et apprécie-t-on la nature lorsque l’on est aveugle ? Cette question Marc Champod a dû se la...
On estime qu’il y a près de 8000 Personnes sans domiciles fixes à Paris. L’hiver, de nombreuses associations aident...
Hors-la-loi dès 10 ans, 100 000 gamins survivent entre cimetières et dépôts d’ordures autour de la capitale philippine. Plongée...
Qui sont ces lanceurs d’alerte que les autorités chinoises ont voulu faire taire au début de l’épidémie ? Le...
En Tunisie, fumer un joint, c’est risquer de passer un an derrière les barreaux. À l’origine de cette politique...
Depuis juin 2023, les soldats ukrainiens participent à une contre-offensive meurtrière. Malgré l’utilisation de matériels modernes, financés par de...
Une table ronde présentée par le journaliste et producteur Tanguy Blum, avec : avec Marsu du label Bondage, Steff...
TikTok, le point de rendez-vous des pervers.
Un mois et demi après les crues historiques de novembre, le Pas-de-Calais à nouveau sous les eaux en ce...
En Inde, à Deshnok, près de Bikaner, le temple de Karni Mata abrite des milliers de rats qui y...
Il est bien difficile de situer le Timor Oriental sur une carte du monde. Coincé entre Bali et l’Australie,...
Caméras haute définition, logiciels de reconnaissance faciale, centres de vidéosurveillance dernier cri : Sources révèle comment des entreprises occidentales...
L’Etat, de plus en plus faible et décrédibilisé, manque de moyens humains et de matériels pour faire face la...
Bien des îles tropicales évoquent des images de Paradis qui le plus souvent se réduisent aux navrants poncifs d’un...
Plongeons dans le phénomène des « TradWives », ces mères au foyer qui embrassent un mode de vie traditionnel et séduisent...
Moins de deux pour cent de la population irlandaise parle encore couramment le gaélique. Il reste néanmoins quelques lieux...
Les investissements chinois représentent près de 7 milliards d’euros dans l’Hexagone alors qu’ils étaient quasiment nuls il y a...
Du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. Depuis toujours, ces codes couleur ont classifié les consommateurs....
On connaissait les fête d’enterrement de vie de garçon ou de jeune fille on connaissait les anniversaires de mariage....
En avril 2008, quelques centaines de travailleurs sans-papiers de la région parisienne sortent de l’ombre. Malgré la précarité de...
