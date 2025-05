Documentaire

Économique, écologique et pratique : travailler à vélo est dans l’air du temps. Il y a un an et demi, nous avions rencontré Pierre-Olivier, jeune plombier nantais bien décidé à réussir à la force du mollet. Aujourd’hui, il se déplace toujours chez ses clients en triporteur : sa petite entreprise est une affaire qui roule ! Le travail en petite reine en fait rêver plus d’un. De plus en plus de Français décident d’abandonner leurs véhicules et les transports en commun pour se mettre au vélo. Economique et bon pour la santé, ce moyen de transport à le vent en poupe. Si on décide d’aller travailler tous les jours à vélo, il faut être sûr de posséder un bon équipement et surtout d’une selle confortable, comme sur, sinon gare aux douleurs! Un documentaire de Dorian Chotard.