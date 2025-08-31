Documentaire

Chinbayar arrive à sa dernière destination : le lac Khövsgöl. C’est l’un des plus anciens lacs sur Terre et il contient plus de 2% des réserves d’eau douce de notre planète.

A cet endroit magique, Chinbayar a rendez-vous avec Gansukh, l’héritier

de l’une des plus pures traditions chamaniques mongoles.

Cette rencontre s’annonce décisive car cet éminent chaman a osé tenir tête à une puissante compagnie minière.

Chinbayar trouvera-t-il auprès de son ainé le moyen tant recherché pour protéger sa famille comme la planète ?

Extrait du film : « Mongolie, le chaman et l’orpailleur »

Réalisation : Laurent Chalet and Anne-Sylvie Meyza

