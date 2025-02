Documentaire

Parquets, meubles, mais aussi papier, carton, papier peint ou vêtements… Chez vous, il est partout. On se dit que le bois, c’est chaleureux, écolo et bon pour la planète. Et pourtant. Si vous aimez les enquêtes de « Cash Investigation » dans le monde merveilleux des affaires, vous allez adorer celle-ci sur les industriels du bois. Exploitation illégale, sous-traitants douteux, labels verts en carton, plantations transformées en bombes incendiaires…

Le commerce mondial du bois est un business contre-nature, très loin des promesses vertes affichées. Le trafic du bois dans le monde représente chaque année 11 milliards de dollars (10,3 milliards d’euros), soit presque autant que le trafic de drogues. De 15% à 30% du bois vendu sur la planète serait d’origine illégale, coupé sans permis dans des zones où il est interdit d’abattre des arbres.

« Cash Investigation » a mené l’enquête sur Ikea en remontant notamment la chaîne de ses sous-traitants… jusque dans les forêts de Roumanie. Que valent vraiment les engagements du numéro un mondial de l’ameublement pour un monde plus vert et plus durable ? Le géant du meuble a ouvert ses portes à Elise Lucet…

Ce nouveau numéro fait aussi des révélations sur les labels. Présents partout sur les produits à base de bois ou les emballages, ils sont censés garantir une gestion responsable des forêts. D’où viennent ces labels et qui les délivre ? Le magazine a testé le leader mondial de la certification, le PEFC.

Enquête également en Indonésie sur l’un des géants mondiaux du papier et du carton. Il s’appelle APP. L’équipe de « Cash » explique comment des plantations d’arbres sont devenues des bombes incendiaires. Et quand elles brûlent, ce sont des millions d’habitants qui s’asphyxient. Pour verdir son image, le géant indonésien s’est payé les services d’un ancien militant de l’association écologiste Greenpeace. Des forêts françaises aux plantations indonésiennes, de la Roumanie à la Suède, « Cash Investigation » fait un tour dans les bois… pour voir si le loup y est…

Réalisateur : Marie Maurice