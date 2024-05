Documentaire



C’est une zone de non droit de 2200 km de long au milieu de la jungle, dominée par la Cordillère des Andes. Une frontière depuis toujours incontrôlable entre la Colombie et le Venezuela. Le paradis des cartels, sauf qu’ici on ne fait pas du trafic de cocaïne, mais d’essence. Le Venezuela, c’est le pays de l’or noir, un quart des réserves pétrolières du monde. Depuis la chute du prix du pétrole l’économie s’est effondrée, les Vénézuéliens manquent de tout. Beaucoup se sont reconvertis dans le trafic d’essence. Ils achètent le carburant au Vénézuela pour le revendre trente fois plus cher en Colombie…Chaque jour, ils traversent la frontière à pied, des bidons de 50 litres sur le dos. Un trafic à haut risque, parce que de l’autre côté de la frontière, les militaires vénézuéliens n’hésitent pas à tirer. C’est la première fois que des caméras arrivent à filmer ces contrebandiers d’un nouveau genre, et elles ne sont pas les bienvenues… Un documentaire de Paul Comiti, David Geoffrion.