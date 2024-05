Documentaire



La saga Star Wars, après le succès planétaire des films, connaît toujours l’engouement sans faille d’une large communauté de fans. Et l’amour de l’univers Star Wars va parfois bien au-delà des films : combats de sabres laser, cosplay, et même le jediisme, ou religion jedi ! Un documentaire de Florian Thomas et JE Mach.