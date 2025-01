Documentaire

Des chasseurs-cueilleurs à l’autopartage… depuis la nuit des temps, humanité rime avec mobilité. Mais à l’avenir, les transports seront-ils individuels ou collectifs ? La mobilité se résume-t-elle à un simple mode de déplacement ou est-elle un enjeu essentiel ?

En Europe, 85 % de l’ensemble des trajets sont aujourd’hui effectués en voiture individuelle. Or le transport routier représente la première source d’émission de CO2 dans le monde, contribuant ainsi massivement à l’aggravation du réchauffement climatique. Face à ce constat, l’essor des transports en commun et la généralisation du covoiturage semblent indispensables. Mais la mobilité collective parviendra-t-elle véritablement à s’imposer dans nos sociétés ? Comment nous déplacerons-nous dans un avenir plus ou moins proche ? Le professeur de psychologie Bertolt Meyer s’empare de ces questions avec ses deux invités : la chercheuse en géographie Henrike Rau, persuadée que les obstacles sociaux feront barrage à la mobilité collective, et la futurologue Eike Wenzel, qui assure que toutes les conditions financières et technologiques sont réunies pour ce changement.

Disponible jusqu’au 11/06/2028