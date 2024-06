Documentaire

Bateaux, trains et avions incarnent la puissance des machines de l’ère industrielle. Devenus inutiles ou trop vieux, ils sont abandonnés à la rouille et se décomposent dans la vase et les herbes folles. Cet épisode part à la découverte de ces vestiges, tout à la fois sanctuaires de la faune sauvage, témoignages historiques et même oeuvres d’art.

Série documentaire (France, 2018, 52mn)

Disponible jusqu’au 01/08/2024