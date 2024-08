Documentaire

En proche banlieue de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis apparait comme un point de chute pour les migrantes africaines. Parmi elles, de nombreuses femmes enceintes et traumatisées. Vivant dans la rue, elles seraient livrées à elles-mêmes sans l’intervention courageuse de plusieurs femmes médecins de l’hôpital du secteur. Un lieu où s’exprime beaucoup d’humanité, bien plus que ce qui leur reviendrait « de droit ».

Pour l’équipe soignante de l’hôpital de Montfermeil, impossible d’accepter qu’à Paris des femmes soient contraintes de vivre dans la rue avec leurs bébés. Et que la ville, pourtant riche, bafoue les droits fondamentaux de certaines populations en invoquant ses « moyens limités ». Car la France est tenue d’offrir aux migrantes dont le statut n’a pas encore été déterminé les mêmes droits qu’à ses ressortissants : un hébergement, une place à l’école ou en crèche et des soins de santé adéquats. Avec empathie et courage – et avec l’aval de sa direction -, la gynécologue Felicia Joineau-Zoulovits et son équipe mobilisent les ressources de l’institution pour apporter aux futures mères des solutions non bureaucratiques et les aider à quitter la rue. Car les immigrées africaines sont de plus en plus nombreuses à se fixer en Seine-Saint-Denis. Sans papiers, privées de toit, elles s’installent dans l’Hexagone après un voyage très périlleux et au prix d’efforts considérables. Le reportage met en lumière le courage et l’instinct de survie de ces représentantes du sexe dit faible – et la détermination de celles qui se mobilisent pour pallier le soutien défaillant de l’Etat. Si ces parcours migratoires sont assez similaires dans de nombreux pays européens, ils sont peut-être plus visibles en France, compte tenu du grand nombre de migrants africains qui s’y trouvent.

Reportage (Allemagne, 2023, 32mn)

