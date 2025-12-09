Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Morning Gloryville Et si on se levait à 5h du matin pour aller faire la fête avant d’aller travailler? Un documentaire...

Podcast Gaza 2023 2024, Rony Brauman raconte Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza n’a cessé de s’intensifier et...

Documentaire EHPAD – Les horreurs du système En France, 35000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu au domicile, mais aussi parfois en maison...

Documentaire Immersion dans une prison française avec une nouvelle gardienne Pour servir l’ordre et la Justice, les jeunes qui débutent leur carrière sont prêts à tous les sacrifices. Pendant...

Documentaire A la rue, il obtient un logement grâce aux Restos du coeur Un jeune étudiant mis à la porte de chez ses parents sauvé grâce aux Restos du coeur Un documentaire...

Documentaire Illettrisme, un fléau pour des millions de Français Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...

Documentaire Chômage, précarité… Les Restos du Coeur, le dernier recours ? Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité...

Documentaire Kitakinan – Notre territoire à tout le monde Des algonquins de la communauté de Kitcisakik partent chasser l’orignal, comme ils l’ont toujours fait. Cette fois, ils amènent...

Documentaire Maroc : mariages berbères Le moussem d’Imilchil, dans le Haut Atlas marocain, est le cadre de mariages collectifs arrangés par les familles, ainsi...

Documentaire Brésil : la justice au fil de l’eau Le long du fleuve Amazone, des milliers de communautés brésiliennes vivent en marge de l’Etat, avec un accès limité...

Documentaire 5000 détenus pour seulement 800 places – Palmasola la ville-prison Palmasola est une «ville-prison» située dans le département de Santa Cruz, l’Amazonie bolivienne. Le pénitencier compte plus de 5000...

Documentaire Morin Khuur : la voix des chevaliers Mongols Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers...

Documentaire Le piège – Immigration clandestine 2012, au Nord du Niger. Trois camions ventrus, surchargés de ballots que retiennent des cordes en toile d’araignée, filent...

Documentaire La guerre des drogues Lancée par Nixon en 1971, la « war on drugs » contre les cartels d’Amérique latine n’a pas vraiment porté ses...

Documentaire La mafia du sable – Bangladesh Les Maldives sont en danger. Dans moins de 50 ans, ce petit paradis de l’océan indien pourrait disparaître, à...

Documentaire Les résistants d’Ilhabela | À la rencontre des peuples des mers Située dans le sud du Brésil, entre São Paulo et Rio de Janeiro, l’île montagneuse d’Ilhabela est tapissée d’une...

Documentaire Chine : le paradoxe de Wuhan, berceau de l’épidémie de Covid-19 Qui connaissait Wuhan il y a quelques mois ? Grand comme New-York, ce port industriel et francophile sur le fleuve...