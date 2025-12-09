Et si on se levait à 5h du matin pour aller faire la fête avant d’aller travailler? Un documentaire...
Le chanvre, un produit agricole banal aux Etats-Unis ?
Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza n’a cessé de s’intensifier et...
En France, 35000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu au domicile, mais aussi parfois en maison...
Pour servir l’ordre et la Justice, les jeunes qui débutent leur carrière sont prêts à tous les sacrifices. Pendant...
Un jeune étudiant mis à la porte de chez ses parents sauvé grâce aux Restos du coeur Un documentaire...
Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...
Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité...
Des algonquins de la communauté de Kitcisakik partent chasser l’orignal, comme ils l’ont toujours fait. Cette fois, ils amènent...
Le moussem d’Imilchil, dans le Haut Atlas marocain, est le cadre de mariages collectifs arrangés par les familles, ainsi...
Le long du fleuve Amazone, des milliers de communautés brésiliennes vivent en marge de l’Etat, avec un accès limité...
Palmasola est une «ville-prison» située dans le département de Santa Cruz, l’Amazonie bolivienne. Le pénitencier compte plus de 5000...
Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers...
2012, au Nord du Niger. Trois camions ventrus, surchargés de ballots que retiennent des cordes en toile d’araignée, filent...
Lancée par Nixon en 1971, la « war on drugs » contre les cartels d’Amérique latine n’a pas vraiment porté ses...
Ils ont pour clientèle des hommes d’affaires pressés et des stars du show-biz, comme Madonna, Jay-Z ou Harrison Ford....
Les Maldives sont en danger. Dans moins de 50 ans, ce petit paradis de l’océan indien pourrait disparaître, à...
Située dans le sud du Brésil, entre São Paulo et Rio de Janeiro, l’île montagneuse d’Ilhabela est tapissée d’une...
Qui connaissait Wuhan il y a quelques mois ? Grand comme New-York, ce port industriel et francophile sur le fleuve...
Depuis quatorze ans, Brice parcourt chaque été avec ses bêtes de vastes pâturages situés à 3 000 mètres d’altitude....
