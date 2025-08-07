En Mars 2019, une coalition militaire arabo-kurde, soutenue par des pays étrangers, s’empare de la ville de Baghouz, le...
Inégalités sociales, cartels de la drogue qui font régner la terreur… Au Mexique, environ 35 000 meurtres ont été...
Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif...
Ils sont hauts comme 3 pommes, mais déjà fous de la gâchette. Aux Etats-Unis, on initie les enfants aux...
Misère et exclusion, loin des cartes postales et des plages de sable blanc, Tahiti affiche un visage que les...
Nous vous emmenons au zoo, où les visiteurs apprécient particulièrement les bébés animaux, et où les bêtes vivent bien...
L’appétit de la nouvelle classe moyenne kenyane, tout bonus pour Danone
En France, 80 000 personnes sortent chaque année de prison. Ils doivent alors réapprendre la vie « du dehors », retrouver...
Que signifie « naître femme » dans les années 2020 ? Trois témoignages recueillis sur trois continents. Au Japon, Kumi raconte les agressions...
Le 6 septembre 2017, l’activiste franco-beninois Kémi Seba est expulsé du Sénégal vers la France pour avoir brûlé un...
Suite à la décision prise par le gouvernement colombien en 2016 d’éradiquer les plantations de coca, les fermiers se...
En Israël, la plupart des kibboutz traditionnels, des collectivités agricoles, ont été privatisés. Une nouvelle génération d’idéalistes a décidé...
Le secteur de l’extraction de l’or échappe de plus en plus aux circuits traditionnels. Le nombre de mines artisanales...
Ce documentaire explore un pays terrorisé, dont le dictateur, installé naguère par Poutine, voudrait éradiquer la mémoire. Décembre 2014...
Il y a encore 15 405 passages à niveau en France. Ces cinq dernières années, 187 personnes sont mortes...
Au Congo les routes sont, pour la majorité, impraticables ou inexistantes. Le seul transport fiable, l’avion, est hors de...
Donald Trump avait promis de bâtir un mur entre les Etats-Unis et le Mexique pour mettre fin à l’immigration...
Des aventuriers de l’agriculture qui ont choisi de s’installer dans la jungle philippine, dans la pampa uruguayenne, dans la...
La cathédrale est pour eux davantage qu’un monument historique : un être cher. « Envoyé spécial » a suivi Olivier de...
Quelques centaines de milliers de nomades d’origine berbère et arabe, appelés « fils des nuages », vivent des troupeaux et sont...
