Qu’est-ce que c’est qu’être une femme active en Somalie en 2022 – essayer de faire un travail dans une culture où les femmes passent traditionnellement après les hommes dans de nombreux aspects de la vie ?
Pour de nombreuses femmes actives, c’est un combat quotidien contre les préjugés.
La discrimination à l’égard des femmes en Somalie est un sujet sensible – après tout, il s’agit d’une culture très développée qui a évolué pendant plusieurs siècles.
#BBCAfricaEye demande s’il est temps de commencer à penser différemment. Les choses peuvent-elles changer ?