Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale”, avec la sociologue Juliette Sméralda Dans sa conférence intitulée “Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale”, Juliette Sméralda explore différents questionnements liés à ses recherches sur les cheveux et la peau noire.

Elle s’intéresse notamment à la façon dont le cheveu crépu a été traité comme un cheveu malade et pourquoi cette situation est inédite à l’échelle de l’humanité. Elle aborde également les bouleversements survenus dans la vie des Africain·e·s qui ont conduit à cette situation et analyse le contexte historique dans lequel ce drame se noue.

Enfin, elle réfléchit à la façon dont les personnes noires et afrodescendantes peuvent retrouver le goût de leurs cheveux naturels, qui étaient auparavant le puissant lien qui les connectait au cosmos.

Une exploration fascinante des enjeux sociaux et culturels liés aux cheveux et à l’identité afrodescendante!