Documentaire Les chauffards du vélo À l’heure du dérèglement climatique, nombre de citadins ont troqué leur voiture contre un vélo. Une bonne nouvelle pour...

Article L’école face à ChatGPT : menace ou révolution éducative ? L’apparition de ChatGPT et des outils d’intelligence artificielle générative bouleverse profondément le monde de l’éducation. Enseignants, élèves et institutions...

Article Les Français sont-ils devenus plus individualistes ? L’individualisme est souvent cité comme un symptôme de notre époque moderne, où l’essor des technologies, la mondialisation et la...

Documentaire CAF de Marseille : la chasse aux fraudeurs Avec près d’un milliard d’euros versés chaque année, les CAF de Roubaix et Marseille figurent parmi les plus importantes...

Documentaire Forever young : voulons-nous devenir immortels ? La jeunesse éternelle : un rêve aussi vieux que l’humanité. Naguère lubie de milliardaires californiens, la course à la...

Documentaire Village en danger : ces habitants sont unis contre le déclin Ils veulent changer de vie, une région française leur tend les bras l’Auvergne ! Emmanuel et Karine ont rendez-vous...

Conférence Pour une refondation de l’école guidée par les enfants Céline Alvarez, formée en linguistique, décide de rentrer dans le système éducatif national afin de faire bouger les lignes...

Conférence Le service public : idées reçues sur la privatisation Très présent dans notre société française, le service public est en constante évolution. Que nous soyons salarié dans une...

Conférence Précarité et pauvreté : l’enjeu de l’accès aux droits Le 19 octobre 2023, le Défenseur des droits a réuni des responsables de l’administration et d’organismes sociaux, des chercheurs,...

Documentaire Black-Out : soirées sans limites Plongez dans l’univers des soirées extrêmes avec Black-Out : Soirées Sans Limites. Ce documentaire captivant explore les fêtes où...

Podcast Éducation à la sexualité : pourquoi l’école est au cœur du débat L’Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (EVARS) est au cœur d’un débat important sur le rôle de...

Documentaire Une vie minimaliste, un luxe ! Trier, vider ses placards… Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les posts qui mettent en scène cette...

Podcast Discours de haine : ce que révèlent les réseaux sociaux Twitter, YouTube, TikTok… Derrière les posts et les commentaires se cache un autre visage : celui de la haine...

Article Les types de divorce en France : tout ce qu’il faut savoir Le divorce est une étape importante dans la vie d’un couple, souvent chargée d’émotion et de complexité. En France,...

Podcast Zahia, la revanche d’une fausse blonde Zahia… Un prénom qui fascine. Un physique qui attire, et une moue qui a fait tourner pas mal de...

Documentaire Ces accros aux audiences assistent à tous les procès Pourquoi certains assistent à des procès tous les jours ? Une plongée au cœur d’une passion méconnue : la...

Conférence Transidentités, état des lieux et perspectives d’avenir Maxime-Margaret Loiry, élève-Attachée d’Administration interministérielle de l’Etat à l’Institut Régional d’Administration de Metz, Administratrice de l’Association Stop Homophobie et...

Conférence Réinventer l’éducation, une nécessité L’éducation est en pleine transformation. Ici, en France mais également partout dans le monde, elle subit des mutations telles...