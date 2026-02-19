La France est accro à l’électricité, mais à quel prix ? Avec 99 objets électriques par foyer en moyenne, nous bénéficions d’un tarif 20 % moins cher que nos voisins grâce au nucléaire. Pourtant, notre enquête révèle un gouffre financier : EDF dépense 65 € pour produire ce qu’elle nous vend 50 €. Entre des centrales vieillissantes nécessitant 100 milliards de travaux et le scandale industriel de l’EPR de Flamanville, la facture s’apprête à exploser. Qui paiera la note finale : le consommateur ou le contribuable ?