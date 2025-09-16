Documentaire

Tablettes, tableaux interactifs, logiciels éducatifs, classes virtuelles… Ce documentaire enquête sur la révolution numérique à l’école. Des villages français équipés à marche forcée jusqu’aux expériences américaines d’écoles 100 % virtuelles, l’avenir de l’éducation se joue aujourd’hui entre innovation et dérives inquiétantes.

Qui contrôle les programmes ? Les profs deviendront-ils de simples guides face aux machines ? Et surtout : le numérique peut-il réduire l’échec scolaire ou aggrave-t-il les inégalités ?

Enquête critique et prospective sur l’école du futur : une promesse d’égalité ou la fin des profs ?

Date de diffusion : 08/09/2014

Réalisation : Pascale Labout

Patrick Spica Productions