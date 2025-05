Documentaire

À Sorèze, entre traditions bénédictines, Lumières, Révolution et romantisme catholique, se déploie une histoire unique de transmission et de grandeur. Fondée sur les ruines d’une abbaye carolingienne, l’école devient un haut lieu d’éducation mêlant rigueur militaire, ouverture intellectuelle et épanouissement personnel. De jeunes garçons venus du monde entier y forgent leur caractère, sous l’œil bienveillant ou sévère des maîtres, dans un microcosme à part, suspendu hors du temps. De l’enseignement à l’uniforme, des lettres à l’escrime, Sorèze fut un foyer d’anticipation, d’humanité et de foi en l’avenir. Une école, mais surtout une promesse d’héritage.

Réalisation : Laurent Bouit