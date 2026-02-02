Documentaire

Aujourd’hui, les filles qui se filment règnent sur Internet. Pour comprendre pourquoi, Claire Richard part à la recherche de Jennicam, la toute première camgirl qui, en 1996, a allumé sa webcam 24 heures sur 24. Sur ses traces, elle rencontre d’autres camgirls, des pionnières du web qui, en réinventant l’intimité et la communauté, ont révolutionné Internet.

Sur les traces de Jennicam, Claire plonge dans le Web des années 1990. Elle rencontre des camgirls qui ont travaillé à la même époque que la jeune femme ; Ana Clara Voog, Ducky Doolittle ou Sunny Crittenden lui racontent comment elles ont repensé l’intimité, inventant une expérience sociale qui a remis en question la télévision ultra formatée et les normes de genre.

Elle interroge également des chercheurs : Emma Maguire, maîtresse de conférences en littérature et écriture à l’université James Cook en Australie, qui travaille sur le genre à travers les récits de vie numériques et les médias contemporains, Nicolas Thély, professeur des universités en arts, esthétique et humanités numériques, qui étudie les pratiques numériques en art contemporain et l’esthétique des réseaux sociaux (web-intimité), et Val Webber, chercheur pratiquant le travail du sexe via la webcam depuis 2002, qui travaille sur les conditions professionnelles des travailleuses et et travailleurs du sexe et l’environnement offert par la webcam, afin de saisir ce qui pousse les filles à se filmer et le monde à les regarder, et pour enfin comprendre ce qui a vraiment changé sur Internet ces trente dernières années.

Documentaire (France, 2025, 3x20mn) disponible jusqu’au 29/07/2028