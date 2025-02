Documentaire

Le tabac a toujours été un enjeu majeur de santé publique, mais ce que l’on oublie souvent, c’est à quel point son industrie cible les populations les plus vulnérables. Dans les quartiers populaires, où la précarité économique et sociale est plus marquée, les grandes firmes du tabac déploient des stratégies agressives pour séduire les jeunes. Elles savent pertinemment que plus tôt un individu commence à fumer, plus il a de chances de devenir dépendant à vie, assurant ainsi des décennies de profits.