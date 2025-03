Documentaire

À Grenoble, Cathy et son équipe de bricoleuses bénévoles rénovent une brasserie familiale avant sa réouverture, jonglant entre peinture et finitions sous pression. Gloria, maman solo passionnée, refait sa cuisine avec un budget serré, affrontant les défis du bricolage seule. À Paris, Mona et Ha révolutionnent la plomberie avec leur entreprise « Le Sourire de la Plombière », attirant une clientèle en quête de confiance et de précision. Face à leur succès grandissant, elles envisagent de lancer des ateliers pour former les débutantes. Ce reportage met en lumière ces femmes qui bousculent les stéréotypes dans le bricolage et l’artisanat.