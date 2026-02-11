Conférence

Instauration d’une obligation de suivre des cours de français dès l’arrivée, conditions linguistiques pour l’accès à la carte de séjour pluriannuelle, à la carte de résident et à l’obtention de la nationalité : la maîtrise de la langue française est désormais un moyen de réguler le droit de vivre en France.

Cependant, une récente enquête de l’INSEE montre que 52 % des personnes immigrées dont le français n’est pas la langue maternelle sont en grande difficulté à l’écrit. En 20 ans, la France a construit une véritable « politique linguistique d’immigration ».

Quels sont les principes qui sous-tendent cette politique ? Quels sont ses limites et ses angles morts ? Comment faire mieux ? Donnons la parole à celles et ceux qui apprennent le français !