Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...
Et si nos sensibilités esthétiques obéissaient à des règles très codifiées, cachées au-delà des apparences ? À la fois...
Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...
Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...
Urbaines, confortables, chic ou tendance, les baskets, ou les sneakers comme on les nomme aujourd’hui, sont devenues en quelques...
De grands yeux étrangement écartés façon Alien, des pommettes saillantes et un nez court, comme raboté. Maintenant que l’image...
J’ai honte de mon corps et ça me coûte très cher
En attendant les soldes, découvrez les astuces pour bien choisir son manteau Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Le Printemps, une enseigne qui embellit votre corps
Qui n’a jamais tâché un de ses vêtements préférés ? Les tâches de sauce, de vin ou d’encre, voilà nos...
Les adolescents de sexe masculin sont de plus en plus soucieux de leur look. Et cela quel que soit...
Moka, noisette, cappuccino… Les ultrariches délaissent les couleurs voyantes pour s’habiller en beige, marron ou camel. Pourquoi ce choix...
Les baskets blanches sont un incontournable dans la garde-robe de nombreux amateurs de mode. Leur esthétique épurée et leur...
Yves Saint Laurent, visionnaire de Génie a transformé la mode Féminine , libérant les femmes des préjugés et des...
Quand on pense à Karl Lagerfeld, son image apparaît tout de suite : chevelure argentée nouée en catogan, grosses...
Pour séduire les clientes, les grandes marques de lingerie rivalisent de créativité. Dentelles, fourrure, plumes : les stylistes n’ont...
Le string, également appelé « tanga » dans certains pays, est un sous-vêtement aux multiples facettes. Historiquement, ce type de lingerie...
Ces créatrices brésiliennes viennent chercher ici l’authenticité d’un atelier artisanal
Quand laisser pousser ses poils devient à la mode.
Au-delà des vêtements, les bijoux que vous portez rechaussent votre beauté et vous mettent plus en valeur. Vous trouverez...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site