Documentaire



Documentaire qui explore l’évolution du sportswear au cours du dernier siècle, montrant comment il est devenu une partie intégrante de notre vie quotidienne. Il inclut des contributions de personnalités du monde de la mode et du sport, telles que Jean-Charles de Castelbajac et Djibril Cissé, et utilise des archives pour illustrer l’impact du sport et de la mode sur nos garde-robes. Le documentaire met en lumière la relation fructueuse entre ces deux univers, notamment à travers des événements mondiaux comme les Jeux Olympiques, où des grands couturiers comme André Courrèges ont laissé leur empreinte.