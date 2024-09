Documentaire

Cassandre, 23 ans mesure 1,53 cm. Elle est complexée par sa petite taille, et son calvaire c’est les chaussures. Impossible pour elle de dénicher des chaussures en 35. Du haut de ses 1,64cm, Edouard, 25 ans est obligé de se vêtir dans les rayons enfants : taille 16 ans. Dans les rayons hommes, les vêtements sont toujours trop grands. Edouard exerce le métier de magicien et sur scène il aimerait paraitre plus grand. Une conseillère en image, Anne Sophie, va leur donner ses astuces et conseils pour avoir l’air plus grand.

Réalisateur : Violaine Molinaro