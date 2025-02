Podcast

De grands yeux étrangement écartés façon Alien, des pommettes saillantes et un nez court, comme raboté. Maintenant que l’image de son visage vous revient, figurez-vous un rire dissonant, et un accent qui couine un peu ! En déboulonnant le milieu de la mode, Kate Moss est parvenue à bouleverser nos représentations du féminin et du beau. Mais qui est vraiment Kate Moss ? Une marque ? Un scandale ? C’est en tout cas la première (et peut-être la dernière) à avoir, littéralement, donné corps au métier de mannequin.

Juliette Livartowski raconte.

Cet épisode a été écrit par Amélie Zimmermann 

