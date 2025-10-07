Depuis l’effondrement tragique du Rana Plaza à Dacca au Bangladesh le 24 avril 2013, des initiatives fleurissent dans le monde entier pour promouvoir une mode plus humaine, plus respectueuse et plus durable, face à l’industrie destructrice de la “fast fashion”.
Pour tenter de comprendre ces enjeux et connaître les solutions qui existent, Une Autre Mode Est Possible, label associatif de créateurs textile indépendants et engagés, propose une conférence sur les nouvelles façons de produire et de consommer la mode.