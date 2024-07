Documentaire

Vous prenez peut-être votre douche avec lui tous les jours, le voyez dans les pages de vos magazines, ou encore dans les rayons des supermarchés… Franck Provost est partout. Il a créé un empire mondial de la coiffure et pourtant, rien ne le destinait à une réussite aussi spectaculaire. Celui qu’on appelle « le coiffeur des stars » a démarré comme simple apprenti coiffeur dans la Sarthe et ouvert son premier salon en 1975. Aujourd’hui, son groupe regroupe neuf marques, plus de 2 000 salons dans le monde, pour plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. À quoi est due cette réussite exemplaire ? Quelle stratégie lui a permis de coiffer aujourd’hui une personne sur dix en France ?

Un documentaire de Wendy Zbinden.