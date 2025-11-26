Elles veulent ressembler à leurs idôles tout en économisant leur argent.
Un documentaire de Emilie Lefèvre
Après Rihanna, Renée Zellweger ou encore Michelle Williams la coupe garçonne est désormais à la mode. Aujourd’hui un grand...
Comment changer la couleur et la longueur de vos cheveux 3 fois dans la même journée sans aller chez...
Du mal à gambader haut perchée ? Pas de problème, rendez-vous à la Talons Academy. Ici ont peut prendre...
Marre des instituts de beauté overbookés et des rendez-vous qu’il faut prendre des jours à l’avance? La solution :...
Elle interpelle, étonne, dérange même parfois… C’est clair, la boule à zéro version femme fait encore dresser les cheveux...
Vous avez de beaux yeux et vous voulez que ça se voit ? Le khôl vous permet d’agrandir votre...
Quelque chose a changé au royaume de la silhouette ! Les rondes, les girondes, les poupines, les voluptueuses, bref,...
Chaque année, c’est un grand moment pour les aspirantes des podiums, le concours de la plus grande agence de...
Longtemps ancré dans des traditions tribales et ethniques, le tatouage traverse les âges depuis plus de 5 000 ans....
Longtemps méprisés, voire raillés, les cheveux poivre et sel redeviennent tendance. Les hommes ne veulent plus se teindre les...
Marilhéa Peillard sacrée gagnante du prestigieux concours international Elite Model. Comment cette française de 18 ans, fille d’agriculteurs en...
Les hommes et femmes virtuoses en coulisses des défilés: comme les brodeurs et plumassiers. Sophie Jovillard part à la...
Portrait de ces jeunes stars du net qui s’imposent dans le milieu de la beauté
Avec la baguette et le camembert, le béret est l’un des symboles de la France. Il a aujourd’hui évolué...
Les bijoux font partis de notre quotidien depuis très longtemps. Ces petits objets sont aussi bien utilisés par les...
Deux univers qui n’avaient a priori rien en commun ont uni leurs compétences pour lancer une griffe de vêtements...
Depuis juillet 2020, vous avez été plus de 2120 motardes à participer à notre sondage sur les équipements féminins...
Pauline, véritable fashionista à la pointe de la mode, se tient informée des dernières tendances. Ce qu’elle aime par-dessus...
A Rio, le maillot de bain, c’est tout un business…
Porter du « personnalisé » est aujourd’hui devenu plus qu’une simple tendance. Au-delà d’affirmer sa singularité, le fait de porter des...
