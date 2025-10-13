Vous saurez tout sur le bronzage !
Réalisateur : Stéphanie Zwicky
C’est le retour du body, pour toutes les tailles et formes Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Accessible, séduisante et omniprésente dans les enseignes de mode rapide, la lingerie à prix réduit séduit par son apparente...
Comment nos vêtements nous déterminent-ils aux yeux des autres ? De Paris à Londres, ce documentaire en deux parties donne la...
La fast fashion, ce phénomène planétaire qui a bouleversé notre manière de consommer les vêtements, semble aujourd’hui atteindre un...
Nos conseils pour personnaliser vos chaussures et accessoires, pour un style unique Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Depuis l’effondrement tragique du Rana Plaza à Dacca au Bangladesh le 24 avril 2013, des initiatives fleurissent dans le...
Du mal à gambader haut perchée ? Pas de problème, rendez-vous à la Talons Academy. Ici ont peut prendre...
La proposition de loi « fast fashion » devait incarner le volontarisme français. Votée à l’unanimité, elle fut présentée...
Changer de coiffure oui, mais pour plus longs. Des cheveux qui poussent en quelques heures, rien de plus simple...
Deux fois par an, les 12 maisons de couture françaises présentent leurs nouvelles collections. Pendant 3 jours, le monde...
Le denim, contraction de « de Nîmes », est un tissu de coton à armure de serge avec un...
Agréable à porter, hypoallergénique, naturellement respirante, absorbante et respectueuse de l’épiderme… nombreuses sont les raisons qui imposent la culotte...
Le motif panthère : Original ou démodé ? Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains...
C’est un génie du luxe qui a conquis le monde. Un empire du sac à main au succès fou....
Qui aurait imaginé il y a quelques années que les coiffeurs soient capables de proposer des coupes à 10...
Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie...
La transparence sur l’origine des produits alimentaires est très en vogue en ce moment. Lorsqu’il s’agit des vêtements, par...
Paul Poiret est connu pour avoir libéré les femmes de leurs corsets au début du siècle dernier. Portrait d’un...
Derrière ses airs excentriques Paco Rabanne a révolutionné la haute couture ! Retour sur ce génie de la mode...
