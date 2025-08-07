Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ne jetez plus les restes de vos produits de beauté Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie...

Documentaire Apprenez à vous dessiner des sourcils de rêve Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Style et confort : le pyjama fait son come back ! Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...

Documentaire Comment bien choisir ses baskets ? A l’origine des baskets, il y a le Caoutchouc sans lequel ses chaussures silencieuses et adhérentes n’existeraient pas. Les...

Documentaire Tatouages semi-permanents, que valent-ils vraiment ? Dernière tendance des bijoux de peau, le tatouage semi permanent a débarqué en France. Si le côté décisif rebute...

Documentaire Les stars craquent pour le man bun ! Orlando Bloom, Bradley Cooper, Jared Leto, Zlatan, les grandes stars ont toutes craqué pour le man bun !

Documentaire Amusez vous avec les colorations pop Stéphanie nous montre comment se faire des mèches colorées flashy à la maison Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Transformez vos vieux vêtements en pièces uniques Un peu de strass et de paillettes et vos vieilles chemises ou chaussures retrouvent une nouvelle jeunesse ! Un...

Documentaire Ils inventent la mode de demain : qui sont les tendanceurs ? Les « tendanceurs » recherchent les styles qui seront à la mode demain. Reportage chez Décathlon et dans un bureau de...

Documentaire Comment bien choisir son manteau ? En attendant les soldes, découvrez les astuces pour bien choisir son manteau Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Article L’histoire de la boite à bijoux Connue de tous, la boite à bijoux s’est imposée comme étant le rangement à bijoux par excellence. Les boites à...

Article Être sexy à moindre coût, c’est possible ? En cette période de forte inflation et pleine d’incertitudes sur l’avenir, le prêt à porter est devenu un secteur...

Documentaire Sous le maquillage – Le culte du bien être et de l’apparence Emmanuel Descombes s’attache à suivre le quotidien de trois élèves esthéticiennes en formation dans des écoles du sud de...

Documentaire Au Cœur de la Fashion Week Après New-York, Londres, et Milan, c’est à Paris que la planète haute couture pose ses valises. Pendant une semaine,...

Documentaire Coiffure : faut-il oser la coupe garçonne ? Après Rihanna, Renée Zellweger ou encore Michelle Williams la coupe garçonne est désormais à la mode. Aujourd’hui un grand...

Documentaire Nouvelle Calédonie – Celle qui s’est réappropriée la Robe Mission La robe mission est née à la fin du 19ᵉ siècle lors de l’arrivée des premiers missionnaires chrétiens. Au...

Documentaire S’habiller comme une star sans se ruiner Elles veulent ressembler à leurs idôles tout en économisant leur argent. Réalisation : Emilie Lefèvre Chaîne : M6 Émission...

Documentaire Bars à beauté : une révolution pour les femmes pressées Marre des instituts de beauté overbookés et des rendez-vous qu’il faut prendre des jours à l’avance? La solution :...