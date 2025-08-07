Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie...
Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...
A l’origine des baskets, il y a le Caoutchouc sans lequel ses chaussures silencieuses et adhérentes n’existeraient pas. Les...
Dernière tendance des bijoux de peau, le tatouage semi permanent a débarqué en France. Si le côté décisif rebute...
Orlando Bloom, Bradley Cooper, Jared Leto, Zlatan, les grandes stars ont toutes craqué pour le man bun !
Stéphanie nous montre comment se faire des mèches colorées flashy à la maison Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Un peu de strass et de paillettes et vos vieilles chemises ou chaussures retrouvent une nouvelle jeunesse ! Un...
Les « tendanceurs » recherchent les styles qui seront à la mode demain. Reportage chez Décathlon et dans un bureau de...
En attendant les soldes, découvrez les astuces pour bien choisir son manteau Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Connue de tous, la boite à bijoux s’est imposée comme étant le rangement à bijoux par excellence. Les boites à...
Paris, 8 août 2023 – Dans une démarche audacieuse visant à capturer l’essence intemporelle du luxe français, la toute...
En cette période de forte inflation et pleine d’incertitudes sur l’avenir, le prêt à porter est devenu un secteur...
Emmanuel Descombes s’attache à suivre le quotidien de trois élèves esthéticiennes en formation dans des écoles du sud de...
Après New-York, Londres, et Milan, c’est à Paris que la planète haute couture pose ses valises. Pendant une semaine,...
Après Rihanna, Renée Zellweger ou encore Michelle Williams la coupe garçonne est désormais à la mode. Aujourd’hui un grand...
La robe mission est née à la fin du 19ᵉ siècle lors de l’arrivée des premiers missionnaires chrétiens. Au...
Elles veulent ressembler à leurs idôles tout en économisant leur argent. Réalisation : Emilie Lefèvre Chaîne : M6 Émission...
Marre des instituts de beauté overbookés et des rendez-vous qu’il faut prendre des jours à l’avance? La solution :...
Coiffure, manucure, maquillage, ongles, tous les soins de beauté.. à la maison, le rêve pour beaucoup ! Plus besoin...
