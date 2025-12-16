Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main pour hommes, c’est LE nouvel accessoire tendance. Avec l’arrivée de l’ordinateur portable, des smartphones et des baladeurs, les poches des hommes débordent … et ils se mettent désormais au sac à main. Un phénomène qui n’a pas échappé aux créateurs, qui se lancent sur le créneau du sac 100% masculin, en proposant des modèles pour tous les goûts et à tous les prix. (Les sacs que l’on voit dans le sujet vont de 50 euros pour la besace à 300 euros pour le sac à main marron carré). A noter que ça peut aller jusqu’à 1000 euros pour les grandes marques type Vuitton. Alors de la besace passe partout au cabas en cuir de dandy, comment bien choisir son sac ?

Un documentaire de Capucine Pêtre