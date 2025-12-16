Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le futur de l’industrie textile sera circulaire et durable Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...

Documentaire Les sneakers, pompes à fric Urbaines, confortables, chic ou tendance, les baskets, ou les sneakers comme on les nomme aujourd’hui, sont devenues en quelques...

Podcast Kate Moss, l’insaisissable De grands yeux étrangement écartés façon Alien, des pommettes saillantes et un nez court, comme raboté. Maintenant que l’image...

Documentaire Je n’assume plus mes tatouages… J’ai honte de mon corps et ça me coûte très cher

Documentaire Comment bien choisir son manteau ? En attendant les soldes, découvrez les astuces pour bien choisir son manteau Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Shein : que deviennent les produits renvoyés ? Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...

Documentaire Comment éliminer les traces de fatigue Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...

Documentaire Bijoux en or, peut-on faire plaisir à prix cassé ? En France, les bijoux en or à petit prix ont du succès. Des produits en or, plaqués or ou...

Article Sélectionner et entretenir vos piercings Choisir et entretenir ses bijoux corporels peut transformer votre apparence tout en exprimant votre personnalité. Que vous soyez un...

Article Quelle paire de lunettes pour sublimer votre visage ? Choisir la bonne paire de lunettes peut transformer votre apparence et sublimer votre visage. Pour trouver le modèle parfait,...

Documentaire La fringue d’occasion : un bon plan ? Une jolie robe de créateur ou un sac de marque enveloppés dans du papier de soie. Ça ressemble à...

Documentaire Jean-Paul Gaultier : les doigts de fée de la couture Défilé Métiers d’Art au Ritz et Machines à coudre. Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble...

Documentaire Le retour du béret Avec la baguette et le camembert, le béret est l’un des symboles de la France. Il a aujourd’hui évolué...

Documentaire Quand le grain de beauté s’appelait mouche Depuis des siècles, les grains de beauté ont captivé l’imagination humaine. Ces petites marques sur la peau, souvent considérées...

Conférence Anatomie, confort, mode : la grande histoire des sneakers À l’heure où les modèles de baskets n’ont jamais été aussi nombreux, cette conférence propose de découvrir quelques étapes...

Article Pourquoi acheter des vêtements de seconde main Le marché de la friperie en ligne a commencé à se développer petit à petit depuis quelques années maintenant....

Article Prolonger la tenue de votre parfum : 3 conseils pratiques et efficaces Prolonger la tenue de votre parfum peut sembler un véritable défi, surtout si vous souhaitez profiter pleinement de votre...

Article Offrir de la lingerie à Noël : un cadeau raffiné et plein d’attention La période de Noël est un moment où l’on cherche à offrir des cadeaux qui ont du sens, des...