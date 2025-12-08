En attendant les soldes, découvrez les astuces pour bien choisir son manteau Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...
Quand les cheveux décident de passer au vert
Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...
Moka, noisette, cappuccino… Les ultrariches délaissent les couleurs voyantes pour s’habiller en beige, marron ou camel. Pourquoi ce choix...
Ces créatrices brésiliennes viennent chercher ici l’authenticité d’un atelier artisanal
Les tresses, c’est la tendance ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
C’est le grand retour de la bretelle. En élasthanne, soie ou cuir les bretelles sont des accessoires indispensables dans...
S’habiller seul, c’est la galère quotidienne des 1.5 millions de personnes malvoyantes et des 60 000 non-voyantes de France. Alors...
La publicité cible de plus en plus les seniors. Ces derniers ont même conquis les réseaux sociaux où ils...
Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers,...
L’histoire du soutien-gorge remonte à l’Antiquité, bien que son développement et sa conception aient considérablement évolué au fil des...
Nous consommons de plus en plus mais à des prix de plus en plus bas. Nous avons enquêté sur...
Icône de la mode, Coco Chanel était une femme très entourée, mais profondément solitaire. C’est d’ailleurs seule qu’elle meurt...
Longtemps considéré comme un symbole d’audace, le string n’a pourtant rien d’un phénomène récent. Bien avant de devenir une...
Visite privée des Ateliers de fabrication de cet empire de la maroquinerie qui est aussi devenu un symbole du...
Thomas Huriez, un jeune créateur originaire de Romans dans la Drôme a lancé 1083, une marque de jeans avec...
Agréable à porter, hypoallergénique, naturellement respirante, absorbante et respectueuse de l’épiderme… nombreuses sont les raisons qui imposent la culotte...
Choisir un maillot de bain peut parfois s’avérer délicat, surtout lorsque l’on souhaite camoufler ou mettre en valeur certaines...
