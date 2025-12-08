Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment bien choisir son manteau ? En attendant les soldes, découvrez les astuces pour bien choisir son manteau Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Shein : que deviennent les produits renvoyés ? Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...

Documentaire Comment éliminer les traces de fatigue Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...

Documentaire Tresses : tous les bons conseils Les tresses, c’est la tendance ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Osez les nouveaux vernis Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Le retour des bretelles C’est le grand retour de la bretelle. En élasthanne, soie ou cuir les bretelles sont des accessoires indispensables dans...

Documentaire Aveugles : comment choisir ses vêtements S’habiller seul, c’est la galère quotidienne des 1.5 millions de personnes malvoyantes et des 60 000 non-voyantes de France. Alors...

Documentaire Le boom des mannequins seniors La publicité cible de plus en plus les seniors. Ces derniers ont même conquis les réseaux sociaux où ils...

Documentaire Coiffeurs pour dames Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers,...

Documentaire 5 secrets sur l’histoire du soutien-gorge L’histoire du soutien-gorge remonte à l’Antiquité, bien que son développement et sa conception aient considérablement évolué au fil des...

Documentaire Au coeur des usines de vêtements au Bangladesh Nous consommons de plus en plus mais à des prix de plus en plus bas. Nous avons enquêté sur...

Documentaire Le dernier jour de Coco Chanel Icône de la mode, Coco Chanel était une femme très entourée, mais profondément solitaire. C’est d’ailleurs seule qu’elle meurt...

Article Du tabou à l’élégance : l’incroyable histoire du string féminin Longtemps considéré comme un symbole d’audace, le string n’a pourtant rien d’un phénomène récent. Bien avant de devenir une...

Documentaire Les ateliers de Louis Vuitton Visite privée des Ateliers de fabrication de cet empire de la maroquinerie qui est aussi devenu un symbole du...

Documentaire Jeans 100% français, le made in France qui marche Thomas Huriez, un jeune créateur originaire de Romans dans la Drôme a lancé 1083, une marque de jeans avec...

Article Trouvez votre culotte en coton coup de cœur ! Agréable à porter, hypoallergénique, naturellement respirante, absorbante et respectueuse de l’épiderme… nombreuses sont les raisons qui imposent la culotte...