Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le grand retour du pyjama Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...

Documentaire Mode : motif panthère en toute situation Le motif panthère : Original ou démodé ? Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains...

Podcast C’est quoi ça, le Kitsch ? Le kitsch est passé du mauvais-goût au ringard, pour devenir aujourd’hui une tendance sinon un style à part entière....

Documentaire Shein, le nouvel ogre de la fast fashion Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...

Documentaire Aesthetics : ce que révèle notre style Et si nos sensibilités esthétiques obéissaient à des règles très codifiées, cachées au-delà des apparences ? À la fois...

Documentaire Tendance: jamais sans mon sac Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...

Documentaire Le futur de l’industrie textile sera circulaire et durable Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...

Documentaire Les sneakers, pompes à fric Urbaines, confortables, chic ou tendance, les baskets, ou les sneakers comme on les nomme aujourd’hui, sont devenues en quelques...

Article Débuts de Vanessa Baroni Vanessa Baroni, une créatrice passionnée de bijoux, a débuté sa carrière dans le milieu de la mode en tant...

Documentaire En bas du bloc Pendant 1 an nous avons sillonné la France pour comprendre l’origine du style développé par nos banlieues. Ce documentaire...

Documentaire Mon ado est hyper coquet Les adolescents de sexe masculin sont de plus en plus soucieux de leur look. Et cela quel que soit...

Article Sac banane ou sac bandoulière : quel sac vous convient le mieux ? Vous êtes sur le point de sortir et la question se pose : quel sac choisir pour transporter vos...

Documentaire L’authentique Panama Le panama est connu dans le monde entier. On sait peu de choses sur ses origines et sur l’art...

Conférence Slow fashion et fashion tech, la technologie pour une mode durable ? En mode bifurcation est une programmation pour repenser notre rapport au vêtement, de sa fabrication à sa fin de...

Documentaire La folie des faux ongles : personne n’y échappe La tendance à se faire les ongles prend de l’ampleur. Que ce soit entre amis ou dans un salon,...

Documentaire Le retour du béret Avec la baguette et le camembert, le béret est l’un des symboles de la France. Il a aujourd’hui évolué...

Documentaire À la mode du confinement : home couture Né pendant le confinement de mars 2020 le #homecouture invite à parodier les tenues haute couture du moment avec...

Documentaire Les bijoux lowcost, la dernière mode fantaisiste Transformez vous en vraie duchesse à moindre coût

Documentaire Prêt-à-porter : la folie des costumes à petits prix Besoin d’un costume classe rapidement ? Envie d’être classe sans avoir à vous ruiner ? Nous enquêtons sur les...