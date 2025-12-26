Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...
Le motif panthère : Original ou démodé ? Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains...
Le kitsch est passé du mauvais-goût au ringard, pour devenir aujourd’hui une tendance sinon un style à part entière....
Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...
Et si nos sensibilités esthétiques obéissaient à des règles très codifiées, cachées au-delà des apparences ? À la fois...
Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...
Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...
Urbaines, confortables, chic ou tendance, les baskets, ou les sneakers comme on les nomme aujourd’hui, sont devenues en quelques...
Vanessa Baroni, une créatrice passionnée de bijoux, a débuté sa carrière dans le milieu de la mode en tant...
Pendant 1 an nous avons sillonné la France pour comprendre l’origine du style développé par nos banlieues. Ce documentaire...
Les adolescents de sexe masculin sont de plus en plus soucieux de leur look. Et cela quel que soit...
Vous êtes sur le point de sortir et la question se pose : quel sac choisir pour transporter vos...
Le panama est connu dans le monde entier. On sait peu de choses sur ses origines et sur l’art...
En mode bifurcation est une programmation pour repenser notre rapport au vêtement, de sa fabrication à sa fin de...
La tendance à se faire les ongles prend de l’ampleur. Que ce soit entre amis ou dans un salon,...
Avec la baguette et le camembert, le béret est l’un des symboles de la France. Il a aujourd’hui évolué...
Né pendant le confinement de mars 2020 le #homecouture invite à parodier les tenues haute couture du moment avec...
Transformez vous en vraie duchesse à moindre coût
Besoin d’un costume classe rapidement ? Envie d’être classe sans avoir à vous ruiner ? Nous enquêtons sur les...
Vous avez de beaux yeux et vous voulez que ça se voit ? Le khôl vous permet d’agrandir votre...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site