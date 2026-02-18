Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Réussite : les nouveaux rois du prêt à porter Reportage consacré aux nouvelles marques de prêt à porter qui connaissent un véritable succès. The Kooples, Sandro, Zadig &...

Documentaire Dr. Martens Ouvriers, punk, fashionista… les Dr. Martens ont fait du chemin depuis leur création.

Documentaire Brazilcore : une exploration vestimentaire et culturelle du Brésil C’est au Brésil que l’on rencontre Gabriela Leite, qui a fondé une marque de vêtement au nom évocateur. Que...

Article Lingerie : ce que la Saint-Valentin révèle encore du désir contemporain Longtemps cantonnée à la sphère privée, la lingerie a progressivement quitté l’ombre des chambres pour investir un territoire plus...

Documentaire Sneakers : le business qui explose les compteurs Le marché des chaussures de style streetwear connaît un phénomène bien au-delà d’une simple tendance à la mode. Des...

Documentaire Fringues, mode, enquête sur les secrets de nos vêtements S’habiller à la mode sans casser sa tirelire c’est la préoccupation de beaucoup de français Un documentaire de Loïc...

Documentaire Romain Brifault, parcours et engagement d’un styliste atypique C’est en Normandie que nous vous proposons de nous suivre. A quelques kilomètres au nord de Rouen, nous sommes...

Article Comment choisir le pyjama féminin parfait pour chaque saison ? Lorsqu’il s’agit de sélectionner un pyjama féminin, beaucoup de femmes ont tendance à se concentrer uniquement sur le style...

Documentaire Sonia Rykiel : la révolution en tricot Portrait de Sonia Rykiel, enfant rousse insoumise devenue icône de Mai 68 : pulls-manifestes, coutures retournées, liberté du corps,...

Documentaire Fashion Trucks, le style tombe du camion On connaissait déjà les food trucks, ces camions itinérants qui se déplacent à la rencontre des clients. La tendance...

Documentaire Le chapeau dans tous ses états Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers,...

Documentaire Dessous chics, la nouvelle aventure Lejaby Après de multiples péripéties, la Maison Lejaby renait sous la direction de Jean d’Arthuis. Elle ouvre sa première boutique...

Documentaire Découvrez les secrets de la véritable marinière S’il y a bien une pièce indispensable dans chaque penderie, en dehors de la petite robe noire, du jean...

Documentaire Le vintage c’est tendance Envie d’un look de pin-up ? Salons, récup et relooking au programe de ce documentaire sur la mode vintage.

Documentaire Comment paraître plus grand Cassandre, 23 ans mesure 1,53 cm. Elle est complexée par sa petite taille, et son calvaire c’est les chaussures....

Article Trois accessoires incontournables pour sublimer votre style cet automne Avec l’arrivée des jours plus frais, la mode automnale fait son grand retour, apportant une palette de couleurs chaudes,...

Documentaire Le grand retour du pyjama Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...

Documentaire Les vêtements chauffants, les incontournables du froid Le vêtement thermolactyl est l’un des plus vendus dans le monde avec 300 millions d’exemplaires à ce jour. Un...