Le marché des vêtements de seconde main a le vent en poupe. Une étude l’estime aujourd’hui à plusieurs dizaines de milliards de dollars et voit même ce chiffre doubler ces cinq prochaines années.
Les petites enseignes se multiplient. Il y en a pour tous les budgets : des magasins à vocation caritative dans une gamme de prix très bas, aux boutiques qui privilégient les produits de luxe, en passant par celles qui ne proposent que des vêtements vintages chinés avec soin pour des prix qui restent abordables. La seconde main se développe même dans les grandes surfaces.
En plus de l’opportunité de se vêtir à moindre coût, c’est la dimension écologique qui séduit les clientes et les clients de ces boutiques.