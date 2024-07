Documentaire

Les mises en plis, bigoudis et autres techniques de grands-mères avaient été remisés au placard pour cause de ringardise. Pourtant, ils reviennent aujourd’hui en force grâce à la mode des années 50 et leur chevelure flamboyante. Out le brushing rigide et les racines soulevées à coups de laque et de crêpage outrancier. On veut du volume naturel, souple, sensuel… Et pour cela rien de tel que les bonnes vieilles astuces de grand-mère : mise en plis et bigoudis. Un documentaire de Violaine Molinaro.