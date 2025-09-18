Ressources Dans la même catégorie

Article Slow fashion et artisanat : le sac en cuir italien comme manifeste de style Dans un monde dominé par la production de masse et les tendances éphémères, le mouvement slow fashion s’impose comme...

Documentaire Des nouvelles techniques pour rajeunir ses mains La chirurgie esthétique pour les mains. Réalisateur : Emilie Lefèvre

Documentaire Beauté : SOS cheveux secs Toutes nos astuces pour faire revivre vos cheveux Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Bars à beauté, une révolution pour les femmes pressées Marre des instituts de beauté overbookés? La solution : les bars à beauté : de la coiffure au sourire...

Documentaire Beauté : Et si vous mettiez votre grain de sable ? Etonnant, mais ces petits grains qui s’immiscent partout et que l’on fuit tout l’été sur la plage pourraient bien...

Documentaire Le pouvoir de séduction du parfum naturel On connaissait les lieux publics interdits à la cigarette. Y-aura-t-il bientôt des endroits où il sera im-possible d’être parfumé...

Documentaire Comment trouver le jean idéal ? C’est la pièce indispensable de notre dressing, le jeans ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Avec ou sans filtre – Elodie Emanuelli La créatrice du concept « Sgio » effectue une balade photographique au milieu des images de sa vie.

Documentaire La barbe fait son grand retour Quand les poils reviennent à la mode

Documentaire L’authentique Panama Le panama est connu dans le monde entier. On sait peu de choses sur ses origines et sur l’art...

Conférence Les femmes de la couture Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...

Documentaire Accro aux talons à tout âge Fini les ballerines, les filles se remettent aux talons et ce phenomène n’est pas pret de s’arreter. A seulement...

Article Les sneakers pour homme : style, confort et polyvalence Les sneakers pour homme occupent une place centrale dans la mode contemporaine. Plus qu’un simple accessoire fonctionnel, elles incarnent...

Documentaire Vêtements, bijoux : le boom du « fait maison » Sujet sur la tendance des objets faits maison vendus sur internet. Exemple de diverses créatrices, du site français leader...

Documentaire Beautés brésiliennes, découvrez enfin tous leurs secrets Qui n’a jamais envié les Brésiliennes, leurs corps parfait et leur chevelure de déesse ? Tour d’horizon des astuces...

Documentaire Cet hiver, ressortez vos bombers du placard C’est un vêtement oublié qu’on a tous porté adolescent, le bon vieux bombers ! Un documentaire de Sabrina Harfouche.

Documentaire Un sweat à 90€ vs 11€ Y a pas photo entre un sweat de qualité et de fast fashion