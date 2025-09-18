Le motif panthère est un incontournable de la mode qui ajoute une touche d’audace et de glamour à n’importe quelle tenue.
Dans un monde dominé par la production de masse et les tendances éphémères, le mouvement slow fashion s’impose comme...
La chirurgie esthétique pour les mains. Réalisateur : Emilie Lefèvre
Toutes nos astuces pour faire revivre vos cheveux Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Marre des instituts de beauté overbookés? La solution : les bars à beauté : de la coiffure au sourire...
Etonnant, mais ces petits grains qui s’immiscent partout et que l’on fuit tout l’été sur la plage pourraient bien...
On connaissait les lieux publics interdits à la cigarette. Y-aura-t-il bientôt des endroits où il sera im-possible d’être parfumé...
Elle rêvait d’un « fringotèque » et elle l’a fait
C’est la pièce indispensable de notre dressing, le jeans ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
La créatrice du concept « Sgio » effectue une balade photographique au milieu des images de sa vie.
Quand les poils reviennent à la mode
Le panama est connu dans le monde entier. On sait peu de choses sur ses origines et sur l’art...
Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...
Fini les ballerines, les filles se remettent aux talons et ce phenomène n’est pas pret de s’arreter. A seulement...
Toutes les grandes marques de mode proposent des jeans délavés, difficile d’y échapper. Aspect râpé, vieilli artificiellement, troué, les...
Les sneakers pour homme occupent une place centrale dans la mode contemporaine. Plus qu’un simple accessoire fonctionnel, elles incarnent...
Sujet sur la tendance des objets faits maison vendus sur internet. Exemple de diverses créatrices, du site français leader...
Qui n’a jamais envié les Brésiliennes, leurs corps parfait et leur chevelure de déesse ? Tour d’horizon des astuces...
C’est un vêtement oublié qu’on a tous porté adolescent, le bon vieux bombers ! Un documentaire de Sabrina Harfouche.
Y a pas photo entre un sweat de qualité et de fast fashion
Il y a quelques années, personne ne croyait que les hommes se mettraient un jour de la crème hydratante...
