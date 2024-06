Documentaire



Des lunettes de vue comme accessoire de mode ? C’est LA grande tendance ces derniers temps ! Rondes, ovales, carrées ou encore rectangulaires, elles sont utilisées comme un atout de séduction. La haute couture est en train de s’emparer de ce secteur car les lunettes deviennent des éléments clefs du style. Voilà pourquoi de nombreuses marques de luxe sortent leurs lunettes de vue griffées. Portées par 37 millions de Français, les lunettes de vue sont un élément d’esthétique et de bijou pour le visage. Révélateur de la personnalité, elles sont de moins en moins subies comme un handicap mais de plus en plus comme un accessoire de mode à part entière, un signe de distinction. Que vous optiez pour un style discret ou décalé avec des lunettes rondes , aujourd’hui une chose est sure, rien de tel que de belles lunettes pour attirer tous les regards ! Un documentaire d’Anne-Laure Larget.