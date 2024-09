Documentaire

De ses origines miséreuses à ses coups de génie en passant par son passé collaborationniste, ce documentaire raconte la vie entre ombre et lumière de l’impératrice de la mode, Coco Chanel (1883-1971), qui a habilement construit son propre mythe.

Le mythe se nourrit de mystère, et Coco Chanel l’a bien compris. Poussée par la honte que lui inspiraient ses origines, elle a coupé et redessiné des pans entiers de son passé. Née en 1883 à Saumur d’une lavandière morte prématurément et d’un colporteur qui l’a abandonnée, Gabrielle, de son vrai prénom, apprend la couture à l’abbaye d’Aubazine où elle est placée avec ses sœurs. À Moulins, ville de garnison où elle foule les scènes de cabaret, « Coco », comme on la surnomme, rencontre Étienne Balsan, un riche éleveur de chevaux, qui l’installe dans son château de Compiègne et la propulse dans le monde des courtisanes. Mais c’est un autre homme, le gentleman anglais Arthur « Boy » Capel, dont elle tombe amoureuse, qui l’aide à se réaliser. Après avoir ouvert une boutique de chapeaux à Paris grâce à son appui financier, l’élégante androgyne rhabille les femmes de la haute société réfugiées à Deauville durant la Grande Guerre. Taillée dans du jersey, libérée du corset, une nouvelle silhouette féminine épurée s’impose dans son sillage. Petites robes noires, tailleurs en tweed, colliers de perles, parfum N° 5… Depuis sa maison située rue Cambon, « Mademoiselle » mènera bien d’autres révolutions, marquant durablement la mode de son empreinte sophistiquée, malgré sa liaison avec un baron nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Revanche sociale

« J’ai été une enfant en révolte, une amoureuse en révolte, une couturière en révolte, un vrai Lucifer. » À l’après-guerre, c’est lors de son exil forcé en Suisse, qui durera jusqu’en 1954, que la créatrice de génie s’est confiée à son ami Paul Morand, donnant forme au livre L’allure de Chanel, dans lequel ce film puise des citations savamment choisies, dites par Sophie Marceau. Tissé de superbes illustrations animées, de fascinantes archives et d’entretiens avec des expertes – responsables de la maison Chanel, journalistes et biographes, anciennes mannequins, dont Betty Catroux et Caroline de Maigret, sans oublier Lilou Grumbach Marquand qui fut son assistante –, ce riche portrait déroule sa trajectoire romanesque, convoque ses amis (Cocteau, Picasso…) et ses amants (Stravinski, le duc de Westminster…), trace des ponts entre sa vie et ses audacieuses créations. Sans occulter les zones d’ombre de son ascension, il rend hommage à l’esprit d’indépendance et au sens des affaires de la petite orpheline devenue icône du luxe, qui aura fait de sa silhouette une marque.

Documentaire de Hannah Berryman (Royaume-Uni, 2023, 1h30mn)

