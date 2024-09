Documentaire

Une époque où celles qui portaient la haute couture ne devaient rien faire d’autre que bien se tenir. Inès de la Fressange a su s’imposer en tant que première égérie, celle que l’on surnomme « le mannequin qui parle » n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. C’est autour de témoignages, qu’elle se livrera, pour retracer une vie avec pudeur et sincérité. Des témoins privilégiés de son entourage personnel et professionnel illustrent ses périodes de vie, à travers des témoignages qui relateront sa carrière et son époque. Le rythme du film s’articulera entre les séquences de vie d’Inès, celle d’aujourd’hui, son quotidien, sa vie de famille qu’elle a su privilégier avec le temps. Tout cela en mélangeant images d’archives et témoignages … Documentaire écrit et réalisé par : Marin Montagut, Produit par : Jean-François Boyer et Gaëlle Le Fur.