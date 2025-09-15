La chirurgie esthétique pour les mains. Réalisateur : Emilie Lefèvre
La chirurgie esthétique pour les mains. Réalisateur : Emilie Lefèvre
Toutes nos astuces pour faire revivre vos cheveux Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Marre des instituts de beauté overbookés? La solution : les bars à beauté : de la coiffure au sourire...
Etonnant, mais ces petits grains qui s’immiscent partout et que l’on fuit tout l’été sur la plage pourraient bien...
On connaissait les lieux publics interdits à la cigarette. Y-aura-t-il bientôt des endroits où il sera im-possible d’être parfumé...
Elle rêvait d’un « fringotèque » et elle l’a fait
C’est la pièce indispensable de notre dressing, le jeans ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
L’obsidienne dorée et la labradorite sont deux pierres qui fascinent autant par leur éclat que par les vertus qui...
Ces nail-artistes qui font des merveilles sur nos mains ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
C’est un univers merveilleux où tout le monde est heureux. Des corps parfaits, des vacances extraordinaires, des amours comblées,...
Pour une nouvelle génération de créateurs, la « fast fashion » et les vêtements jetables, c’est fini ! Leur credo :...
Le créateur Alexis Mabille nous ouvre les portes de son atelier parisien…Ce magazine tout-images suit l’évolution et les aventures...
Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% de sa garde-robe. Et pourtant nous continuons d’acheter des vêtements, encore et...
Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...
Trouvant son inspiration dans les années 1980, le style punky refait sa grande entrée dans les coulisses. Son succès...
Le secteur de la mode est en constante évolution et il est intéressant de se demander ce qui l’attend...
Corset, guêpière, porte-jarretelle, soutien-gorge, ou encore culotte… Depuis l’Antiquité, la femme porte des sous-vêtements. Confortables et fonctionnels ou véritables...
Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Balade photographique pour Emilie Albertini, au milieu des images sa vie.
Des jeans en ortie
Les beaux jours approchent. Vous êtes donc à la quête d’une fragrance pour sentir bon et vous rafraîchir pendant...
