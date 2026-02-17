Documentaire

Reportage consacré aux nouvelles marques de prêt à porter qui connaissent un véritable succès. The Kooples, Sandro, Zadig & Voltaire, Maje, Ba&sh,sont des enseignes qui se veulent à la fois haut de gamme et accessible. Elles font la fortune de leur propriétaire. Alexandre et Laurent ELICHA, sont les fondateurs d’une marque très tendance: The Kooples. Les deux frères possèdent plus d’une centaine de magasins. Le concept du luxe à prix abordable a été crée par Thierry GILLIER, fondateur de Zadig & Voltaire, aujourd’hui leader sur le marché. Shannon et Barabara, créatrices BA&SH se rendent en Espagne où elles pour une présentation de leur produits à une journaliste de presse féminine. Pour économiser sur les coûts de fabrication, c’est en Tunisie que les vêtements sont réalisés. Diminuer les coûts de production de suffit pas, il faut aussi faire de grandes campagnes de communication. Les frères ELICHA mettent scène des inconnus sur leur campagne d’affichage. Pour eux le succès passe aussi par la possession de boutique partout dans les grandes villes du monde comme à Londres où ils partent prospecter. Commentaire sur images factuelles, images d’illustration, images d’archives, interviews des créateurs de ces nouvelles marques.Un documentaire de Jérôme LEVY